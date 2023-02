Moldávia insta UE a sancionar oligarcas que apoiam a Rússia

O ministro das Relações Exteriores da Moldávia, Nicu Popescu, instou a União Europeia (UE) nesta segunda-feira (20) a sancionar os oligarcas que ajudam a Rússia a desestabilizar o país, em meio a acusações de que Moscou está conspirando para derrubar o governo.



Popescu fez um apelo urgente ao bloco europeu para colocar "políticos e oligarcas corruptos que tentam desestabilizar a Moldávia, junto com a Rússia" em uma lista de congelamento de ativos e proibição de vistos.



No ano passado, os Estados Unidos e o Reino Unido impuseram sanções aos magnatas moldavos Ilan Shor e Vladimir Plahotniuc, que fugiram do país em 2019 sob acusações de corrupção.



A ex-república soviética, situada entre a Romênia e a Ucrânia, também enfrenta as consequências da guerra.



Popescu disse nesta segunda-feira que "uma prioridade fundamental para nós é tornar nosso espaço aéreo e nossa sociedade mais seguros por meio do acesso a equipamentos de vigilância aérea e equipamentos de defesa aérea".



Ele instou as potências ocidentais a continuar enviando armas e apoio para ajudar as forças ucranianas a combater a invasão da Rússia, já que "também estava defendendo a Moldávia".



Na semana passada, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia negou formalmente o "plano para desestabilizar a Moldávia", dizendo que eram alegações "absolutamente infundadas".