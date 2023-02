O ex-presidente americano Jimmy Carter (1977-1981), de 98 anos, recebe cuidados paliativos em sua residência, onde passará o tempo que lhe resta de vida, informou neste sábado (18) a fundação que leva seu nome.



"Após uma série de breves internações no hospital, o ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter decidiu hoje passar seu tempo restante em casa com sua família e receber cuidados paliativos em vez de mais intervenções médicas", disse o Centro Carter no Twitter.