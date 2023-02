Parte do corpo de mulher esquartejada é encontrada em parque de Paris

Segundo uma fonte próxima ao caso, trata-se da pelve da vítima parte encontrada em parque (foto: Christophe ARCHAMBAULT / AFP)

Autoridades municipais francesas encontraram parte do corpo de uma mulher, nesta segunda-feira (13), no parque Buttes Chaumont, um jardim popular no nordeste de Paris, disseram várias fontes.





Funcionários da manutenção do parque encontraram parte do corpo da vítima em uma sacola por volta do meio-dia, disse à AFP o prefeito do 19º distrito, François Dagnaud.Segundo uma fonte próxima ao caso, trata-se da pelve da vítima. A bolsa, por sua vez, foi localizada em um bosque do local, de acordo com outras fontes.

A promotoria francesa abriu uma investigação por assassinato para analisar o caso, mas, até o momento não foi possível determinar quando a mulher morreu.



As autoridades fecharam o parque para permitir o trabalho dos investigadores, disse Dagnaud.



O parque, que remonta ao reinado de Napoleão III, é frequentado por corredores e famílias.