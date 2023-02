EUA abatem o terceiro, e China detecta objeto

Caças americanos derrubaram ontem um objeto que sobrevoava o Lago Huron, na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, o terceiro destruído em pouco mais de uma semana, informaram dois legisladores. “O objeto foi abatido por pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos e da Guarda Nacional”, tuitou a deputada Elissa Slotkin, de Michigan, estado por onde o lago passa ao norte e leste. Outro legislador de Michigan, o deputado Jack Bergman, disse que o exército americano “desativou” um objeto sobre o lago.





O espaço aéreo sobre o Lago Michigan, no norte dos Estados Unidos, chegou a ser fechado por motivos de “defesa nacional”, anunciou a Autoridade de Aviação Civil americana (FAA). O fechamento parcial ocorre após três objetos voadores, incluindo um descrito por Washington como um balão espião chinês, terem sido abatidos em uma semana nos Estados Unidos e no Canadá, um dia após uma interdição semelhante em Montana para investigar uma “anomalia de radar”, segundo o exército.





Após forças dos Estados Unidos e Canadá identificarem objetos voadores sobrevoando seus territórios, desta vez as autoridades de China e Uruguai relataram que encontraram objetos não identificados perpassando os céus dos países. A China informou ontem que identificou um objeto voador não identificado próximo à cidade de Rizhao, na costa Leste do país, segundo informações do jornal estatal chinês “Global Times”. O Departamento de Desenvolvimento Marinho de Qingdao enviou uma mensagem aos barcos de pesca para que fiquem alertas e evitem riscos, disse o jornal, sem informar quando exatamente o objeto foi avistado.





Já o Uruguai comunicou que foram relatadas imagens de luzes atípicas no céu das Termas de Almirón, próximo à cidade de Paysandú, e que uma divisão de investigação já foi acionada para apurar os fatos. “Diante das denúncias recebidas sobre o avistamento de lampejos no céu em Termas de Almirón, departamento de Paysandú, foi ordenada a intervenção da Comissão de Recepção e Investigação de Denúncias de Objetos Voadores Não Identificados (CRIDOVNI)”, afirmou a Força Aérea Uruguaia.





Os Estados Unidos e o Canadá derrubaram objetos aéreos este mês, incluindo um que Washington disse ter sido enviado deliberadamente pela China para vigilância. Pequim respondeu que era um dispositivo inofensivo de monitoramento de meteorologia que saiu de seu trajeto. O abate de um enorme balão chinês na costa dos Estados Unidos, assim como de outros dois objetos menores sobre o Alasca e o Canadá, levantaram preocupações de segurança na América do Norte e pioraram as já tensas relações com a China.





Em entrevista exclusiva a ABC News, divulgada ontem, o democrata, líder da maioria no Senado americano, Chuck Schumer, disse que foi informado pelo conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, que os oficiais de inteligência acreditam que o objeto que sobrevoou o Canadá, no sábado, era um balão. Assim como o objeto desconhecido abatido sobre o Alasca na sexta-feira e a embarcação derrubada nas águas da Carolina do Sul, no início deste mês. Schumer acredita que o objeto faz parte de um suposto programa de vigilância, até então desconhecido, dos chineses. “As embarcações sobre o Alasca e o Canadá eram 'muito menores' do que o balão anterior e representavam uma ameaça diferente porque voavam a uma altitude semelhante à dos aviões comerciais”, disse Schumer.