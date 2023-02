Pelo menos 560 mortos na Síria devido ao terremoto, segundo novos balanços provisórios

Voluntários carregam corpos encontrados nos escombros (foto: LOUAI BESHARA / AFP)

Pelo menos 560 pessoas morreram na Síria em consequência do terremoto de magnitude 7,8 registrado nesta segunda-feira (6) na vizinha Turquia, segundo balanços do governo e equipes de resgate na zona rebelde.A agência oficial SANA, que cita o Ministério da Saúde, informou pelo menos 339 mortos e 1.089 feridos em regiões sob o controle do governo neste país em guerra.Os Capacetes Brancos, que operam nas áreas controladas pelos rebeldes na Síria, disseram que houve pelo menos 221 mortos e 419 feridos nesses setores.