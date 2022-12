'A nevasca do século' mata mais de 50 nos EUA

Em Washington D.C., as pessoas aproveitaram para esquiar em frente ao Capitólio (foto: Jim WATSON / AFP)



O frio extremo que atinge os Estados Unidos começou a ceder nessa terça-feira (27/12) em todo o Leste e Meio-Oeste, depois que a pior tempestade de inverno do século causou a morte de mais de 50 pessoas no país e colapsou o transporte no fim de semana de Natal. Em Montana e nas duas Dakotas, a temperatura registrada chegou a quase 60 graus negativos.

"Espera-se que as temperaturas se moderem no Meio-Oeste e no Leste nos próximos dias", disse o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês), em seu último relatório divulgado nessa terça, advertindo, no entanto, que persistiriam "condições de viagem localmente perigosas".

"É cedo demais para dizer que acabou", afirmou a governadora de Nova York, Kathy Hochul, em coletiva de imprensa em Buffalo, na segunda-feira. "É claramente a tempestade de neve do século", completou ela, falando sobre sua cidade natal, epicentro da tempestade.

As autoridades descreveram condições difíceis, especialmente em Buffalo, com quedas de energia que duraram horas, pessoas mortas em veículos e sob bancos de neve e equipes de emergência passando de "veículo em veículo" em busca de sobreviventes.





VOOS CANCELADOS Com rajadas de neve, ventos com força de furacão e temperaturas abaixo de zero, a tempestade provocou o cancelamento de mais de 15.000 voos nos Estados Unidos nos últimos dias, quase 4.000 deles na segunda-feira, de acordo com o site Flightaware.com.

Hochul conversou com o presidente Joe Biden, que ofereceu "toda ajuda do governo federal" ao estado de Nova York. Disse-lhe ainda que ele e a primeira-dama, Jill Biden, estão rezando por aqueles que perderam entes queridos na tempestade. Biden também aprovou uma declaração de emergência para o estado, informou a Casa Branca.

O NWS previu até 35 centímetros a mais de neve na segunda-feira, além dos vários metros que já tinham soterrado a cidade, enquanto as autoridades lutavam para restabelecer os serviços de emergência.

Em uma coletiva de imprensa, Mark Poloncarz, autoridade máxima do condado de Erie, observou que o número de óbitos em Erie deve superar o da tempestade de Buffalo em 1977, quando quase 30 pessoas morreram. Com mais previsão de neve e a maior parte de Buffalo "intransitável", ele se juntou a Hochul para alertar os residentes a se abrigarem e a permanecer em locais seguros.

Membros da Guarda Nacional e outros socorristas já resgataram centenas de pessoas de carros cobertos de neve e de casas sem energia elétrica. As autoridades afirmam que muitas continuam presas. "É desesperador receber ligações de famílias com crianças que dizem que estão congeladas", desabafou o xerife do condado de Erie, John Garcia, em entrevista à rede de TV americana CNN.

Apesar das condições perigosas, a polícia de Buffalo resgatou centenas de pessoas, segundo o prefeito da cidade, Byron Brown.

Durante o fim de semana, temperaturas abaixo de zero foram registradas em 48 dos 50 estados do país, incluindo comunidades do Texas e ao longo da fronteira com o México, onde alguns migrantes tiveram dificuldade para encontrar abrigo.





CORTES DE ENERGIA No sábado, os cortes de energia em todo o país afetavam quase 1,7 milhão de residências, segundo o site especializado poweroutage.us. Os apagões diminuíram substancialmente, embora, na manhã de segunda-feira, ainda houvesse cerca de 50.000 lares sem energia na costa leste dos Estados Unidos.

O aeroporto internacional de Buffalo permaneceu fechado nessa terça-feira, e uma proibição de dirigir segue em vigor para a cidade e para grande parte do condado de Erie. O gelo nas estradas também levou ao fechamento temporário de algumas das rotas mais movimentadas do país, incluindo a Interestadual 70, que atravessa grande parte dos Estados Unidos, de leste a oeste.

A previsão é de que o tempo melhore, de forma gradual, no decorrer da semana.