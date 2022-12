Terremoto de 6,4 de magnitude abala norte da Califórnia

O fornecimento de energia elétrica foi afetado, com quase 60.000 residências sem eletricidade no condado de Humboldt (foto: AFP)

Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a costa do norte da Califórnia nesta terça-feira (20), provocando pequenos deslizamentos de rochas e deixando milhares de pessoas sem luz, mas não há relatos de vítimas, ou grandes danos até o momento.



O Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) informou que o terremoto, relativamente raso, ocorreu 40 quilômetros ao sudoeste da cidade portuária de Eureka, no condado de Humboldt.



As autoridades não divulgaram um alerta de tsunami.





Em uma avaliação preliminar, o USGS citou uma probabilidade reduzida de vítimas, mas afirmou que alguns danos eram possíveis.O fornecimento de energia elétrica foi afetado, com quase 60.000 residências sem eletricidade no condado de Humboldt, segundo o poweroutage.us."Não há energia elétrica em todo condado. Não ligue para 911, exceto em caso de emergência imediata", tuitou o Departamento de Emergências de Humboldt.O USGS relatou cerca de uma dúzia de pequenos tremores secundários na área, que fica cerca de 400 quilômetros ao noroeste de San Francisco.Uma estrada desabou, bloqueando o acesso à cidade de Fernbridge, tuitou Dania Romero, repórter do canal de televisão KAEF.

Fotos e vídeos publicados nas redes sociais mostram janelas quebradas, móveis jogados nas casas e um corredor de supermercado cheio de produtos espalhados.



Também houve relatos de escombros e pequenos deslizamentos de rochas ao longo de uma rota central que liga o condado de Humboldt ao centro da Califórnia.



A Califórnia registra com frequência tremores e os sismólogos alertam para a possibilidade de um terremoto capaz de provocar uma destruição generalizada neste estado da costa oeste dos Estados Unidos nos próximos 30 anos.



Em 1994, um terremoto de 6,7 graus em Northridge, ao noroeste de Los Angeles, deixou pelo menos 60 mortos e provocou danos calculados em US$ 10 bilhões.

Em 1989, um terremoto de 6,9 graus em São Francisco matou 67 pessoas.