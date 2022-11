Trump não tem interesse em voltar para o Twitter após ter conta reativada

Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse que irá permanecer na sua própria rede social (foto: ALON SKUY/AFP) Após Elon Musk, proprietário do Twitter, reativar a conta de Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos disse que não tem interesse em voltar para a rede social.

conta de Trump foi reativada nesse sábado (19/11), após Musk realizar uma enquete no próprio Twitter.

Vox Populi, Vox Dei %u2014 Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022









"Não vejo nenhuma razão para isso. Há muitos problemas no Twitter. Os problemas são gigantes e os engajamentos, negativos. Você tem muitos bots, muitas contas falsas", disse Trump, em uma entrevista por videoconferência durante uma reunião da Coalizão Judaica Republicana (Republican Jewish Coalition), após ser questionado se planejava retornar ao Twitter.





De acordo com o ex-presidente dos Estados Unidos, ele pretende se manter na sua rede social, a Truth Social.

"Eu acho que o engajamento [da Truth Social] é muito melhor do que com o Twitter. E ela cuida de vozes que realmente querem ser cuidadas, vozes realmente inteligentes, vozes brilhantes. A Truth Social está sendo bastante poderosa e eu continuarei nela", disse Trump.





Trump foi banido do Twitter no ano passado, depois da invasão de seus apoiadores ao Capitólio, sede do Legislativo em Washington, nos Estados Unidos.