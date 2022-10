A primeira-ministra britânica Liz Truss anunciou sua renúncia nesta quinta-feira (20) depois de apenas seis semanas no cargo, desencadeando uma nova eleição dentro do Partido Conservador."Dada a situação, não posso cumprir o mandato para o qual fui eleita pelo Partido Conservador", disse Truss, que se torna a chefe de governo de vida mais curta na história contemporânea do Reino Unido.Ela informou que uma nova votação interna ocorrerá "até a próxima semana" para substituí-la.