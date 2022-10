Ataque na Tailândia: o que se sabe sobre tiroteio em creche que deixou dezenas de mortos

(foto: Reuters)

Pelo menos 34 pessoas — a maior parte crianças — morreram nesta quinta-feira (06/10) durante um massacre em uma creche no nordeste da Tailândia.

A polícia afirma que o autor do ataque — um ex-policial, armado com uma espingarda, uma pistola e uma faca — cometeu suicídio e matou a própria família após fugir da cena do crime, na província predominantemente rural de Nong Bua Lamphu.

Entre os mortos, estão pelo menos 22 crianças — algumas tinham apenas dois anos e foram atacadas enquanto dormiam. Cerca de 12 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital local.

De acordo com a polícia, o ex-policial invadiu a creche por volta de 12h30. Ele efetuou disparos com armas de fogo e esfaqueou as vítimas antes de fugir em uma caminhonete Toyota branca de quatro portas com placa de Bangkok.

A motivação do ataque ainda não está clara — e os detalhes do que aconteceu ainda estão sendo revelados.

Consternação na creche após o massacre (foto: Reuters)

A polícia afirmou que o ex-policial, identificado como Panya Kamrab, de 34 anos, foi demitido no ano passado por uso de drogas. E que ele teria ficado agitado ao chegar à creche e descobrir que seu filho não estava lá.

Em seguida, ele teria aberto fogo e jogado o carro contra um grupo de transeuntes, antes de voltar para casa e matar a esposa e o filho, segundo informou o porta-voz da polícia, Paisan Luesomboon.

"O atirador chegou por volta da hora do almoço e disparou primeiro contra quatro ou cinco funcionários da creche", contou Jidapa Boonsom, uma autoridade local que trabalhava nas proximidades, à agência de notícias Reuters.

Entre esses funcionários, estaria uma professora grávida de oito meses.

"A princípio, as pessoas pensaram que eram fogos de artifício", disse Boonsom, acrescentando que o atirador forçou a entrada em um quarto trancado onde as crianças estavam dormindo.

O primeiro-ministro tailandês, Prayuth Chan-ocha, descreveu o ataque como "um evento chocante" — e ordenou uma investigação imediata. Ele prestou suas "mais profundas condolências às famílias dos mortos e feridos".

#%u0E01%u0E23%u0E32%u0E14%u0E22%u0E34%u0E07 #%u0E2B%u0E19%u0E2D%u0E07%u0E1A%u0E31%u0E27%u0E25%u0E33%u0E20%u0E39 Gunman identified by police as 34-year-old Panya Kamrab. He reportedly fled the scene in a white Toyota pick-up truck pic.twitter.com/LWSATXgy4K

— Pichayada P. (@PichayadaCNA) October 6, 2022

De acordo com a polícia, o ex-policial morava na região e havia sido tenente-coronel da polícia antes de ser demitido no ano passado por uso de drogas.

Um professor que sobreviveu ao ataque disse à Thairath TV, rede de televisão tailandesa, que o atirador costumava deixar o filho na creche e parecia educado.

Massacres deste tipo são raros na Tailândia, embora as taxas de posse de armas sejam relativamente altas para a região.

Armas ilegais também são comuns no país do sudeste asiático, segundo a agência de notícias Reuters.

(foto: BBC)

O ataque à creche aconteceu menos de um mês depois que um oficial do exército matou dois de seus colegas em uma base em Bangkok.

Em 2020, um soldado matou 29 pessoas e feriu outras dezenas na cidade de Nakhon Ratchasima.

