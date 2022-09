Funeral da rainha Elizabeth II terá 13 horas de duração; veja detalhes

Caixão da rainha Elizabeth II está sob vigília dos netos (foto: SARAH MEYSSONNIER/ POOL/ AFP) O funeral da rainha Elizabeth II, que morreu na quinta-feira em seu castelo real em Balmoral, será realizado nesta segunda-feira (19/9) Londres, conforme anúncio do palácio real.









A expectativa é de o funeral atraia um público maior do que o visto em outros grandes eventos da história britânica recente, incluindo o funeral da princesa Diana, em 1997, as Olimpíadas de Londres de 2012 e os casamentos reais.





Os eventos planejados de maneira meticulosa durante anos para o funeral de Estado da rainha Elizabeth II, que faleceu em 8 de setembro aos 96 anos, após sete décadas de reinado, seguirão um horário preciso.









Esquema montado para o velório da rainha Elizabeth II (foto: AFP)

Para garantir a segurança de todos os líderes de estado que estarão no local, Londres montou a maior operação policial do Reino Unido para acompanhar os ritos fúnebres, com 10 mil agentes, além de ajuda das forças armadas britânicas.





Confira o cronograma do funeral da Rainha Elizabeth II

A capela com o caixão de Elizabeth II fecha as portas para a população em Westminster Hall.Os convidados podem começar a entrar na Abadia de Westminster, onde acontecerá o funeral.Pouco depois do horário, os carregadores levantam o caixão do catafalco onde está desde quarta-feira e o levam até a carruagem que aguarda diante da porta norte de Westminster Hall.A carruagem da Marinha Real parte em uma procissão curta até a Abadia de Westminster, acompanhada por 142 militares.A carruagem chega ao portão oeste da Abadia de Westminster, seguida a pé por seu filho mais velho e sucessor Carlos III e outros membros da realeza. Os carregadores levantam o caixão e o levam para a abadia.O deão de Westminster, David Hoyle, oficia a cerimônia fúnebre, na qual o arcebispo de Canterbury e líder espiritual da Igreja Anglicana, Justin Welby, pronuncia um sermão.Ouve-se o Last Post, um toque de corneta usado em funerais e cerimônias militares, seguido por dois minutos de silêncio.A cerimônia termina com o hino nacional e uma composição musical de luto.A carruagem transporta o caixão até o Wellington Arch e o Hyde Park Corner, perto do Palácio de Buckingham, a residência oficial dos reis em Londres.A família real e membros das Forças Armadas dos países da Commonwealth acompanham o cortejo, ao som do sino do Big Ben e de salvas de canhão.O caixão chega ao Wellington Arch e é levado para um carro fúnebre, que o transporta até o Castelo de Windsor, ao oeste de Londres.O carro fúnebre chega a Windsor e segue para o castelo pela avenida Long Walk.O rei e membros da família real se unem ao cortejo a pé no Castelo de Windsor antes que a comitiva chegue à capela às 15H53.A cerimônia fúnebre começa na Capela de St. George com a presença da família real, líderes dos países da Commonwealth e funcionários do serviço da rainha. Após 45 minutos, o caixão é introduzido no panteão real.O sepultamento de Elizabeth II acontece em cerimônia privada na Capela de St. George, onde já estão os corpos de seu pai, o rei George VI, de sua mãe Elizabeth e as cinzas de sua irmã Margaret.O caixão de seu marido, o príncipe Philip, será enterrado no local ao mesmo tempo.