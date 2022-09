Primeiro-ministro israelense viaja à Alemanha para pressionar contra acordo nuclear com o Irã

O primeiro-ministro israelense, Yair Lapid, viajou a Berlim, neste domingo (11), para tentar dissuadir as potências ocidentais de renovar o acordo sobre o programa nuclear do Irã, principal inimigo do Estado de Israel.



A delegação israelense deixou o aeroporto Ben Gurion, perto de Tel Aviv, na tarde de domingo, informou um jornalista da AFP a bordo.



Lapid se reunirá na segunda-feira com o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, a ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock e o primeiro-ministro Olaf Scholz.



"A visita se concentrará em questões regionais e, sobretudo, no Irã. É importante continuar (...) influenciando a posição europeia, especialmente quando a Alemanha desempenha um papel muito importante", declarou uma fonte diplomática à AFP.



Israel realiza uma intensa campanha diplomática para impedir a reativação do acordo de 2015 sobre o programa nuclear de Teerã, firmado entre o Irã, de um lado, e França, Reino Unido, Rússia, China, Estados Unidos, Alemanha e UE, de outro.



Israel acredita que o acordo, atualmente em fase de renegociação, não interromperá o programa iraniano e levará ao levantamento das sanções econômicas ocidentais contra Teerã. Isso, de acordo com o estado judeu, permitiria que o Irã financiasse mais generosamente os inimigos de Israel, como o movimento palestino Hamas ou o Hezbollah libanês.



Neste fim de semana, Londres, Paris e Berlim consideraram que o Irã "continua a escalada de seu programa nuclear além do que, de forma plausível, seria justificável" no âmbito de um programa nuclear meramente civil.



O Irã repete que seu programa nuclear não tem objetivos militares, mas apenas civis, e chamou a declaração das três potências europeias de "não construtiva".