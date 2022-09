Os príncipes William e Harry apareceram juntos neste sábado(10) com suas esposas Catherine e Meghan no Castelo de Windsor, onde contemplaram as flores em homenagem à rainha Elizabeth II, que morreu na quinta-feira, segundo imagens da televisão.



Os dois casais, considerados distantes há anos, caminharam sob aplausos da multidão, com quem pararam para conversar.