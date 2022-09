Fed deve atuar para evitar pico de inflação como nos anos 1980, diz Powell

O Federal Reserve deve continuar a agir "energicamente" para reduzir a demanda e conter a pressão sobre os preços para evitar um pico de inflação como o observado nos Estados Unidos nas décadas de 1970 e 1980, declarou o presidente do Fed, Jerome Powell, nesta quinta-feira.



Seu antecessor na época, Paul Volcker, teve que tomar medidas extremas contra a alta inflação.



"Precisamos agir agora diretamente, energicamente, como temos feito e devemos continuar a fazê-lo até que o trabalho seja concluído para evitar (...) os custos sociais altíssimos" da era Volcker, disse Powell.



Os altos preços dos últimos meses fizeram disparar a inflação anual ao seu nível mais alto em quatro décadas, o que obrigou o Fed a aumentar a taxa de juros de referência quatro vezes este ano.



O Banco Central americano deve seguir essa estratégia novamente no final do ano.



Powell reconheceu que são medidas duras, mas reiterou que ações devem ser tomadas agora para evitar consequências piores no futuro.



A inflação anual nos Estados Unidos subiu para 14,8% no início de 1980 e permaneceu em dois dígitos até o final do ano seguinte.



"O tempo é curto", advertiu Powell.



"A história adverte fortemente contra a flexibilização prematura da política monetária", acrescentou, dando a entender que o Banco Central dos Estados Unidos continuará a tomar medidas para reduzir o consumo, apesar dos temores de recessão.