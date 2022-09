AIEA duvida da 'natureza pacífica' do programa nuclear do Irã

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) levantou sua voz contra o Irã nesta quarta-feira (7), afirmando que "não pode garantir" que seu programa nuclear "seja exclusivamente pacífico".



Um relatório confidencial, ao qual a AFP teve acesso, aponta que não há "progresso" em relação a três instalações não declaradas nas quais foram descobertos vestígios de urânio.



O Irã pediu repetidamente o encerramento da investigação do órgão da ONU e se recusa a cooperar mais, apesar de o Conselho de Ministros da AIEA ter votado em junho uma resolução crítica.



A questão das instalações não declaradas é um dos principais entraves nas negociações iniciadas em abril de 2021 em Viena para reativar o acordo de 2015, que visa limitar o programa nuclear do Irã em troca do levantamento das sanções dos Estados Unidos que estrangulam sua economia.



- "Cada vez mais preocupado" -



No documento, apresentado antes da reunião do Conselho de Governadores da próxima semana, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, diz estar "cada vez mais preocupado com a falta de cooperação do Irã".



Por isso, pede à República Islâmica que "cumpra as suas obrigações legais" e ofereça "explicações tecnicamente credíveis".



A AIEA lamenta a decisão do Irã de remover 27 câmeras de vigilância de vários locais, citando "consequências prejudiciais para a capacidade" de verificar a natureza civil do programa nuclear.



A agência, que já sofre restrições nas inspeções desde fevereiro de 2021, cita "desafios consideráveis" para entender as atividades do Irã como um todo, mesmo que Teerã e as grandes potências cheguem a um acordo e o acesso seja restaurado.



"Não é uma tarefa impossível, mas exigirá muito esforço", confirmou à AFP um diplomata de Viena.



Apesar dos sinais positivos do mês passado, as negociações parecem ter parado novamente.



O pacto de 2015, conhecido por sua sigla JCPOA, visa impedir que o Irã adquira armas nucleares, um objetivo que sempre negou perseguir.



Mas após a retirada dos Estados Unidos do acordo e o restabelecimento das sanções americanas, o Irã tem renegado suas obrigações.



- "Purgatório" -



Os estoques de urânio enriquecido do Irã já ultrapassam 19 vezes o limite autorizado. Até 21 de agosto, os estoques eram de 3.940,9 kg, ante 3.809,3 kg em meados de maio, longe do teto de 202,8 kg com o qual o país havia se comprometido.



Dentro dessas reservas, o país tem 55,6 kg de urânio enriquecido a 60% (comparado aos 43,1 kg anteriores), um limite próximo aos 90% necessários para desenvolver uma arma atômica.



Segundo a mesma fonte diplomática, o Irã provavelmente levaria "três a quatro semanas" para atingir a quantidade necessária, sabendo que o processo para conseguir uma bomba inclui outras etapas.



"Enquanto o acordo permanece no purgatório, o Irã está usando o tempo para reforçar seu programa nuclear", disse Henry Rome, analista do Eurasia Group, em nota.



À luz desses dois relatórios, o Conselho de Ministros da AIEA pode decidir ir mais longe e encaminhar o conflito ao Conselho de Segurança da ONU, que tem o poder de impor sanções.



Mas, segundo o especialista, esse cenário é "improvável em um momento tão delicado".



E mesmo que as negociações fracassem, "nem o Irã nem os Estados Unidos parecem dispostos a uma intensificação das tensões bilaterais", aponta.