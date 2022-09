AIEA não pode garantir que programa nuclear do Irã é "exclusivamente pacífico"

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou nesta quarta-feira (7) que "não pode garantir que o programa nuclear do Irã é exclusivamente pacífico", devido à falta de explicações sobre a detecção de urânio em instalações iranianas não declaradas.



Em um relatório ao qual a AFP teve acesso, poucos dias antes de uma reunião de ministros da AIEA, a agência da ONU afirma que seu diretor geral, Rafael Grossi, está "cada vez mais preocupado" com o fato de que não aconteceram avanços no esclarecimento da presença passada de material nuclear em três instalações não declaradas.



Por este motivo, o relatório pede à República Islâmica "que responda às obrigações legais" o mais rápido possível.



A questão é um dos temas mais delicados na negociação diplomática que começou em abril de 2021 em Viena para tentar salvar o acordo de 2015.



O acordo pretendia garantir a natureza civil do programa atômico iraniano com limitações drásticas ao projeto, em troca de uma flexibilização das sanções econômicas vigentes contra a República Islâmica.



O acordo entrou em colapso em 2018, quando o governo dos Estados Unidos anunciou a saída unilateral do pacto, por iniciativa do então presidente Donald Trump.



Teerã voltou a pedir na terça-feira o fim da investigação da AIEA, para possibilitar um novo acordo com todas as partes (Reino Unido, Estados Unidos, França, China, Rússia, Alemanha e UE).



Em outro relatório, a AIEA destaca que o Irã continuou acumulando urânio enriquecido nos últimos meses. O estoque iraniano de urânio enriquecido supera em 19 vezes o limite autorizado pelo acordo internacional de 2015, afirma o documento.



Teerã elevou as reservas totais até 21 de agosto a 3.940,9 quilos, contra 3.809,3 kg em meados de maio e muito acima do teto de 202,8 quilos do acordo.