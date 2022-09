Aeroporto de Faro recebe nome Gago Coutinho, primeiro aviador a atravessar o Atlântico Sul em viagem Lisboa-Rio

O aeroporto de Faro, no sul de Portugal, foi rebatizado nesta quarta-feira (7) como Gago Coutinho em memória do português que fez a primeira travessia aérea do Atlântico Sul - entre Lisboa e Rio de Janeiro - por ocasião do bicentenário da independência do Brasil.



"Celebrar o bicentenário do Brasil nos dá a oportunidade de celebrar uma amizade antiga que tem vínculos históricos, culturais e econômicos", destacou o primeiro-ministro português António Costa durante a cerimônia.



O anúncio acontece no dia em que o Brasil celebra os 200 anos de sua independência do reino de Portugal.



O almirante Gago Coutinho marcou a história da aviação ao fazer com o aviador Sacadura Cabral a primeira travessia aérea do Atlântico Sul ao unir Lisboa com o Rio de Janeiro em 1922, afirmou a Ana, agência que administra os aeroportos de Portugal.



Os dois aviadores posaram no Brasil ao final de uma viagem de mais de dois meses e meio, repleta de problemas mecânicos que os obrigaram a fazer várias escalas e trocar de avião.



"A epopeia" destes dois homens "presta homenagem da melhor forma possível à independência do nosso país irmão", disse Costa, lembrando que os vínculos entre os dois países se encontram "no próprio coração de Dom Pedro, o primeiro imperador do Brasil, que retornou a Portugal após a independência" do país sul-americano.



Como parte das celebrações do bicentenário, Portugal cedeu ao Brasil o coração embalsamado de Pedro I, que também foi rei de Portugal. O coração do monarca voltará à igreja de Lapa, na cidade do Porto, após as celebrações.