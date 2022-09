Denúncia de suborno milionário de empresa chinesa sacode governismo na Bolívia

Um deputado governista denunciou um suborno milionário de uma empresa chinesa envolvendo funcionários de uma entidade estatal boliviana e sacudiu o governismo no país sul-americano.



O parlamentar do governista Movimento ao Socialismo (MAS) Héctor Arce denunciou nos últimos dias ao Ministério Público que "o suborno acordado" representa 2,6 milhões de dólares. "Sofro ameaças. Não irão me intimidar", disse hoje.



A denúncia envolve a empresa chinesa Chec e funcionários da estatal Administradora Boliviana de Rodovias (ABC), entre eles seu presidente, Henry Nina, líder indígena poderoso do MAS.



Em fevereiro, a ABC concedeu à Chec por 65,6 milhões de dólares a rodovia Sucre-Yamparaez, de 25,8 km, localizada no departamento de Chuquisaca, com fundos da CAF, do Tesouro Geral do Estado e do governo local, segundo a ABC. O prazo para a conclusão da obra é de três anos.



Nina negou as denúncias de pagamento, que, segundo Arce, envolvem a referida obra rodoviária, e disse que solicitou uma auditoria interna para apurar responsabilidades. "Não aceitarei que Nina use sua condição de presidente da ABC para me ameaçar e intimidar", protestou Arce.



Renán Cabezas, também parlamentar do MAS, declarou que "Nina deveria renunciar".



Após a denúncia ao Ministério Público, nove funcionários da ABC e um executivo da empresa chinesa foram presos no último fim de semana. O ex-presidente de esquerda Evo Morales (2006-2019) publicou ontem no Twitter: "Repudiamos as ameaças ao irmão deputado Héctor Arce por investigar e acompanhar denúncias de corrupção. Nosso dever é denunciar a corrupção, para cuidar do nosso governo", enfatizou.



