Justin Bieber cancela turnê mundial por problemas de saúde

Justin Bieber anunciou nesta terça-feira (6) outra pausa em sua turnê, meses depois de contar que sofre da síndrome de Ramsay Hunt, uma complicação do herpes zóster que ocorre quando o nervo facial é afetado.



Em junho, o astro de 28 anos atrasou a etapa norte-americana de sua Justice World Tour devido a um surto de sua doença, que causou uma paralisia facial parcial.



No entanto, Bieber havia retornado recentemente aos palcos com seis shows na Europa e sua participação no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, no último fim de semana. Agora, porém, ele afirma que seu retorno foi apressado.



"No fim de semana passado eu me apresentei no Rock in Rio e dei tudo o que tinha para o povo do Brasil. Depois que saí do palco o cansaço me venceu e percebi que preciso priorizar minha saúde neste momento", disse.



"Portanto, vou fazer uma pausa na turnê por enquanto", continuou o cantor de "Peaches".



Bieber tinha dezenas de apresentações agendadas em todo o mundo até março de 2023.



A síndrome de Ramsay Hunt é um distúrbio neurológico raro que pode inflamar e paralisar o nervo facial, e provocar uma erupção dolorosa ao redor da orelha ou da boca. Além da paralisia facial, pode causar perda auditiva.



O artista não anunciou um cronograma estimado para sua recuperação nem indicou se a turnê Justice será retomada.