Biden diz que se reunirá com Xi se líder chinês for à reunião do G20

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou nesta terça-feira (6) ter "certeza" que se reunirá com Xi Jinping em novembro se o líder chinês participar da reunião do G20 em Bali, na Indonésia.



"Se ele estiver lá, tenho certeza de que o verei", declarou Biden aos jornalistas na Casa Branca.



Biden não se reuniu com Xi desde que assumiu a presidência, em janeiro de 2021. O contato entre os dois líderes das superpotências se limitou a uma série de ligações por telefone e videoconferências.



As tensões entre as duas maiores economias do mundo vêm aumentando em função da ameaça da China a Taiwan, ilha que conta com o respaldo dos Estados Unidos, e uma disputa comercial ainda sem solução.



No entanto, as oportunidades para organizar uma cúpula sino-americana se viram limitadas pela pandemia de covid-19 e a redução das viagens internacionais por parte de Xi.



Em agosto, o presidente da Indonésia, Joko Widodo, disse à Bloomberg que tanto Xi quanto o presidente russo, Vladimir Putin, participarão da cúpula do G20, abrindo também a possibilidade para a primeira reunião Biden-Putin desde que Moscou invadiu a Ucrânia.



A Casa Branca ainda precisa confirmar os detalhes da viagem de Biden à ilha da Indonésia.



Durante a última conversa por telefone, em julho, um funcionário americano disse que Biden e Xi decidiram "encontrar em comum acordo um momento" para uma reunião presencial entre os dois líderes.