Agressor de Kirchner na Argentina 'não agiu sozinho', diz advogado da vice-presidente

Momento em que homem aponta arma e tenta atirar em Cristina Kirchner (foto: AFP PHOTO / TV PUBLICA)

O homem que atacou a vice-presidente argentina Cristina Kirchner com uma arma de fogo "não agiu sozinho", afirmou o advogado da vítima, Gregorio Dalbón, neste domingo (4), ao anunciar que a ex-presidente também será demandante no processo."A denúncia está pronta para assinatura da vice-presidente, o que será feito na segunda-feira", disse Dalbón, segundo a agência de notícias oficial Telam."Dessa forma, será possível ter acesso ao caso, sugerir provas, solicitar novas prisões, oferecer peritos de parte e estar no desfecho do processo com a possibilidade de recorrer de resoluções que causem ônus. Na minha opinião, haverá mais (réus) porque entendo que (o agressor) não agiu sozinho", declarou o advogado.Dalbón ressaltou que, de acordo com suas próprias investigações, havia eventos preparatórios e outras pessoas estavam cientes das intenções do agressor. Ser parte da ação judicial ajudará a determinar "qual é o papel de cada um; podem ter cumplicidade, coautoria, acobertamento", disse ele ao canal de notícias A24.