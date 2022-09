EUA dizem que resposta do Irã sobre acordo nuclear 'não foi construtiva'

Os Estados Unidos informaram nesta quinta-feira que receberam uma nova resposta do Irã sobre a retomada do acordo nuclear de 2015, mas que a mesma não foi "construtiva".



O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrel, que media a negociação entre os dois países adversários, havia dito ontem que acreditava em uma resolução para a retomada do acordo em questão de dias.



A União Europeia (UE) apresentou no mês passado o que chamou de texto final, amplamente aceito pelos europeus. O Irã propôs mudanças e os Estados Unidos emitiram uma resposta por meio dos mediadores.



O porta-voz do chanceler iraniano, Nasser Kanani, disse hoje mais cedo que Teerã havia enviado uma tréplica, segundo a agência de notícias estatal Irna. "Estamos estudando e iremos responder por meio da UE, mas, infelizmente, não foi construtiva", antecipou o porta-voz do Departamento de Estado americano, Vedant Patel.