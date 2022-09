Onda de calor provoca incêndios florestais na Califórnia

Centenas de bombeiros combateram nesta quinta-feira um incêndio florestal ao longo de uma rodovia da Califórnia, em consequência da onda de calor que atinge o oeste dos Estados Unidos.



O fogo consumiu 2.000 hectares perto de Los Angeles e o combate às chamas foi auxiliado por aviões Super Scooper. Sete bombeiros sofreram lesões.



O incêndio ocorreu em meio a temperaturas próximas de 43ºC. A onda de calor deve durar até a próxima semana, e os termômetros podem chegar a 46ºC em algumas áreas densamente povoadas ao redor de Los Angeles. "Os próximos dias serão bastante desafiadores", advertiu o comandante dos Bombeiros Florestais Nacionais de Los Angeles, Robert García.



"O calor excessivo, a baixa umidade e o terreno íngreme continuarão representando o maior desafio para os bombeiros", destacou García. "Essa combinação tem potencial para um grande crescimento das chamas."



O Serviço Meteorológico Nacional emitiu um "alerta de calor excessivo" para a maior parte da Califórnia, bem como para partes do Arizona e de Nevada, alertando para "condições perigosamente quentes" nos próximos dias. A temperatura à noite não deve baixar de 26°C em muitos lugares.



Ondas de calor no sul da Califórnia são comuns em setembro, mas temperaturas acima de 37°C são consideradas altas. Segundo cientistas, o aquecimento global faz com que as variações climáticas naturais sejam mais extremas.