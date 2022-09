Morte de 21 jovens em bar na África do Sul é atribuída a 'asfixia'

As mortes misteriosas de 21 jovens no fim de junho em um bar no sudeste da África do Sul teriam sido causadas por "asfixia", informou o serviço de saúde nesta quinta-feira (1º) aos familiares dos falecidos.



"Convocaram as 21 famílias para nos contar o que tinha acontecido. Agora, eles dizem que se trata de uma asfixia", declarou por telefone à AFP Xolani Malangeni, pai de uma das vítimas.



"Antes, disseram que se tratava de um envenenamento", acrescentou, irritado. "É mentira, é uma informação mentirosa", afirmou.



Sua filha, Esinako Sanarhana, de 17 anos, morreu na madrugada de 26 de junho em um estabelecimento popular nos arredores de East London. No total, 21 jovens de 14 a 20 anos morreram nesse bar.



O Departamento de Saúde da província de Eastern Cap confirmou à AFP que estava recebendo as famílias para explicar as circunstâncias da morte dos jovens, mas não detalhou as causas dos óbitos, alegando razões de "confidencialidade".



A maioria dos corpos foi encontrada em 26 de junho no bar, sem lesões aparentes. As autoridades descartaram a hipótese de uma tragédia provocada por uma debandada.



Os sobreviventes mencionaram que sentiram "um cheiro forte" e que algumas pessoas desmaiaram. Trinta e uma pessoas deram entrada no hospital, apresentando vômitos, dores de cabeça, nas costas e no tórax.



Outras famílias relataram à imprensa local que foram informados que seus parentes tinham morrido por asfixia, mas nenhuma delas recebeu qualquer exame toxicológico.



"Disseram que, se quiséssemos os exames, teríamos que ir ao tribunal", afirmou Malangeni.



Os resultados dos primeiros exames toxicológicos, feitos em julho, não foram conclusivos. Os níveis de álcool e de monóxido de carbono no sangue estavam levemente abaixo dos limites letais. Também foram encontrados vestígios de metanol.



A maior parte das vítimas era de estudantes que festejavam os resultados das provas. O dono do bar, por sua vez, foi detido por venda de álcool para menores de idade.