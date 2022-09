FMI anuncia acordo de resgate de US$ 2,9 bilhões para o Sri Lanka

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou nesta quinta-feira um acordo preliminar de apoio ao Sri Lanka, com um financiamento de resgate por 2,9 bilhões de dólares em quatro anos.



A ajuda do organismo internacional é uma condição para o sucesso do plano do país insular de reestruturar sua dívida externa de 51 bilhões de dólares, depois do default em abril.



"Os objetivos do novo programa do Sri Lanka, apoiado pelo FMI, são restaurar a estabilidade macroeconômica e a sustentabilidade da dívida", afirmou o FMI em um comunicado, após nove dias de negociações em Colombo.



De acordo com o FMI, o Sri Lanka concordou em aumentar a receita, eliminar subsídios, manter uma taxa de câmbio flexível e reconstruir suas reservas externas, que ficaram vazias.



A crise econômica sem precedentes no Sri Lanka provocou protestos que resultaram na queda do presidente Gotabaya Rajapaksa em julho.



O país de 22 milhões de habitantes enfrenta desde o ano passado uma escassez de alimentos, combustíveis e medicamentos, além de apagões prolongados e inflação fora de controle.