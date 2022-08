ONU estende missão de paz no Líbano por um ano

O Conselho de Segurança da ONU renovou nesta quarta-feira (31) o mandato de sua missão de paz no Líbano por um ano. Pediu também que siga oferecendo apoio logístico às forças armadas libanesas durante mais seis meses.



A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil, na sigla em inglês), estabelecida em 1978, supervisiona a fronteira com Israel a fim de evitar um novo conflito entre os dois países, que permanecem tecnicamente em estado de guerra.



A pedido das autoridades libanesas, o Conselho de Segurança decidiu prorrogar seu mandato até agosto de 2023, expressando sua preocupação com as "violações" do cessar-fogo que deu fim aos confrontos entre Hezbollah e Israel em 2006, detalhadas em um relatório do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.



A resolução aprovada por unanimidade pelos 15 membros do Conselho destaca em particular "o risco de que as violações da suspensão de hostilidades possam conduzir a um novo conflito que nenhuma das partes ou a região pode permitir".



Em seu texto, Guterres apontou que, mesmo que as "causas subjacentes do conflito não tenham mudado drasticamente desde 2006, a Unifil enfrenta novos desafios na condução de suas operações", incluindo as restrições a sua liberdade de movimento.



Em um momento em que o Líbano vive uma profunda crise econômica, também destaca que todas as instituições do Estado "estão sobrecarregadas pelas condições financeiras".



Isso significa que o exército libanês e outras forças de segurança são "especialmente cruciais para a estabilidade do país e requerem um apoio político e material renovado", escreveu.



O Conselho de Segurança pediu à Unifil que apoiasse as forças armadas libanesas pela primeira vez no ano passado. Essa disposição foi renovada por seis meses, até 28 de fevereiro de 2023.



Porém, a resolução enfatizou que o apoio era "temporário" e "não deve ser considerado como um precedente (...) nem uma solução de longo prazo".