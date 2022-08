PIB da Índia cresce 13,5% interanual no segundo trimestre

A economia indiana, medida em função do PIB, cresceu 13,5% interanual no segundo trimestre do ano, segundo dados do escritório nacional de estatísticas, divulgados nesta quarta-feira (31), que registram uma recuperação pós-pandemia.



Trata-se da maior taxa de crescimento desde o segundo trimestre de 2021. O Produto Interno Bruto (PIB) da Índia avançou, então, 20,1%, após ter encolhido 24,4% no segundo trimestre de 2020, coincidindo com o período de confinamento pela pandemia de covid-19.



A terceira economia da Ásia se recuperou fortemente desde a pandemia com uma das taxas de crescimento mais rápidas do mundo, mas está exposta a uma forte inflação, provocada pela elevação dos preços das matérias-primas.



Segundo o conselheiro econômico chefe do State Bank of India, Soumya Kanti Ghosh, a situação na Índia é boa, apesar das incertezas, "com indicadores adiantados que continuam mostrando uma aceleração".



Um aumento na entrada de capitais em agosto aponta para uma melhora no ânimo dos investidores, afirmou Ghosh.



Mesmo assim, os números desta quarta são inferiores ao esperado, pois o Reserve Bank of India (RBI) apostava em um crescimento de 16,2%.



O aumento dos preços do petróleo e a desvalorização da rúpia (de 7%) afetaram o custo de vida este ano e a balança comercial indiana se degradou.



O déficit comercial do país se acentuou até alcançar um recorde de 31 bilhões de dólares em julho frente a 10,6 bilhões de dólares no mesmo mês do ano passado, segundo dados provisórios.



