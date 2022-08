Barack e Michelle Obama voltam à Casa Branca para revelar retratos oficiais

Barack Obama e sua esposa, Michelle, retornarão à Casa Branca em 7 de setembro para uma tradição quebrada pelo ex-presidente Donald Trump: a apresentação pomposa de seus retratos oficiais.



Os Obamas serão recebidos às 13h30 (14h30 de Brasília) na próxima quarta-feira pelo presidente Joe Biden e sua esposa Jill em uma sala da Casa Branca, de acordo com um comunicado do Executivo.



Nos Estados Unidos, é tradicional o presidente convidar seu antecessor e sua esposa para a colocação oficial de seus retratos na Casa Branca.



Mas o republicano Trump, que rompeu com muitos desses protocolos e criticou repetidamente o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, não o fez.



O governo Trump também mudou os retratos oficiais do democrata Bill Clinton e do republicano George W. Bush, segundo a mídia americana.



Expostos no hall de entrada da Casa Branca, costume de deixar os melhores lugares para os dois últimos ocupantes do prédio, seus retratos foram relegados pelo bilionário republicano a uma sala pouco utilizada da residência presidencial.



Retratos de "primeiras-damas" adornam um longo corredor no térreo da residência dos presidentes americanos.