Freira americana sequestrada em Burkina Faso é libertada

Uma freira americana de 83 anos, sequestrada em abril por jihadistas no norte de Burkina Faso, foi libertada, anunciou nesta quarta-feira a diocese da cidade de Kaya.



"Anunciamos a todos, com grande alegria e graças a Deus, que a irmã Suellen Tennyson, a religiosa sequestrada em Yalgo na noite de segunda-feira, 4 de abril, foi libertada por seus sequestradores", diz o comunicado assinado pelo bispo de Kaya, monsenhor Théophile Naré.



O comunicado explica que a freira está "em um lugar seguro" e em "boa saúde", acrescentando que ela "não tem informações sobre as condições de sua libertação", embora tenha agradecido "a todos aqueles que trabalharam por ela".



Em Washington, um porta-voz do Departamento de Estado saudou "a libertação de uma cidadã americana no Níger, que foi feita refém na África Ocidental".



O funcionário não especificou sua identidade, mas a irmã Tennyson era a única refém americana nesta região.



Segundo a diocese, a freira estava no norte de Burkina Faso desde outubro de 2014.



Yalgo está localizada entre Kaya e Dori, duas grandes cidades no norte de Burkina Faso, região afetada por frequentes ataques jihadistas há sete anos.



Assim como Mali e Níger, Burkina Faso é atingido desde 2015 por uma espiral de violência atribuída a jihadistas afiliados à Al-Qaeda e ao grupo Estado Islâmico, e que causou milhares de mortes e quase dois milhões de deslocados.