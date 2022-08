Campanha para pessoas desaparecidas usa música do U2

O vídeo mostra que o desaparecimento de pessoas afeta todas as partes do mundo (foto: Reprodução / Youtube)

‘Eu ainda não encontrei o que estou procurando’. O refrão da banda U2 ganhou um novo significado com a campanha do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em parceria com a organização Playing for Change. Em homenagem ao Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas, comemorado nessa terça-feira (30/8), foi lançado um clipe com mais de 40 músicos do mundo inteiro para conscientizar sobre a causa.

Com o mote ‘Enquanto eu estiver viva, vou buscar por você’, a campanha tem o objetivo de unir esforços para esclarecer o paradeiro de milhares de pessoas desaparecidas devido a conflito armado, violência, desastres naturais ou na rota de migração ao redor do mundo.



A inciativa é também uma forma de chamar a atenção para a necessidade de se acompanhar familiares de pessoas desaparecidas e de dar uma resposta àqueles que continuam em busca de seus entes queridos, além de prestar uma homenagem às famílias das pessoas desaparecidas.





Busca eterna

Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 65.225 casos de pessoas desaparecidas foram registrados no país só em 2021. Dessas, 31.733 foram encontradas.

A campanha também mostra histórias de quem perdeu uma pessoa querida e há anos está em busca de encontrá-la. Um dos casos é da brasileira Girlliany Costa que busca pelo seu filho Francisco Douglas. "Nunca vou parar de procurá-lo. Enquanto estiver viva nesta Terra, vou procurar o meu filho. Não vou desistir. Porque achamos que nunca vai acontecer com a gente e, no dia que acontece, você só sente desespero”, desabafa.

A Assessora Regional de Restabelecimento de Laços Familiares e Pessoas Desaparecidas do Comitê da Cruz Vermelha para as Américas, Susana López, ressalta que essas famílias precisam de um acolhimento contínuo.



“É importante continuar prestando apoio a eles e, para isso, são necessárias uma vontade política genuína e uma coordenação entre todas as partes interessadas. Dessa forma, poderemos atender às diversas necessidades das famílias e prestar apoio econômico e emocional a elas para o processo de busca, assim como acompanhamento psicossocial, por exemplo", afirma.



Novo significado

Lançada em 1987 no álbum ‘The Joshua Tree’, a música ‘I still haven’t found what I’m looking for’, do U2, pode ser interpretada como um questionamento sobre as crenças. Durante uma entrevista, o tecladista The Edge disse que o hit “soa como uma canção de derrota, mas é sobre esperança e fé”.

Já para o vocalista Bono, a música fala de dúvida: “Para mim, é muito parecido com o blues - onde o homem estava dando algo a Deus. É como Davi dizendo a Deus: 'Onde você está quando eu preciso de você?' Essa coisa toda”.



Para a campanha, a música ganha um novo contorno: a vontade de encontrar o ente querido e poder acolhê-lo novamente, dando fim a uma busca sem fim.



O vídeo contou com a participação de nomes como Paulo Heman e Marfa Kurakina, do Brasil, Daniel Lanois, do Canadá, Roopak Naigaonkar e Tushar Lall, da Índia, Roberto Luti, da Itália, Sherieta Lewis e Roselyn Williams, da Jamaica, o coro Amaan, da Jordânia, Kátsica Mayoral, do México, o Sosha Choir, da África do Sul, John Cruz, Olivia Ruff, Michael Ruff, Glen David Andrews Band e Chris Pierce, dos Estados Unidos, e Louise Mhlanga, do Zimbábue.



Assista ao vídeo: