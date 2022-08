Biden chama Gorbachev de 'líder excepcional' que fez um mundo melhor

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou o último dirigente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, falecido nesta terça-feira (30) aos 91 anos, como um "líder excepcional" que fez do mundo um lugar mais seguro.



"Estes foram os atos de um líder excepcional, com imaginação para ver que um futuro diferente era possível e a coragem de arriscar sua carreira para alcançá-lo", declarou Biden em um comunicado, no qual faz referência às reformas democráticas colocadas em prática por Gorbachev.



"O resultado foi um mundo mais seguro e uma maior liberdade para milhões de pessoas".



A Fundação Reagan afirmou pelo Twitter "chorar a perda (...) de um homem que era um adversário político de Ronald Reagan e que acabou se tornando um amigo".



Mikhail Gorbachev, que mudou o curso da história ao provocar a queda da União Soviética e uma das grandes figuras do século XX, morreu em Moscou na terça-feira aos 91 anos.



Vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1990 por seu papel no fim do confronto entre Oriente e Ocidente no século passado, Gorbachev passou os últimos 20 anos de sua vida afastado da política, embora regularmente se fizesse ouvir, preocupado com novas tensões com Washington.