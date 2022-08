Da Pizza Hut à imprensa livre: os anos de Gorbachev após deixar o poder

Mikhail Gorbachev, que enterrou a União Soviética, tornou-se o primeiro líder na história moderna da Rússia a desempenhar um papel de figura pública depois de deixar o Kremlin.



Durante anos, os czares e, em seguida, os líderes soviéticos morreram em seus cargos ou, como no caso do secretário-geral Nikita Khrushchev, passaram o fim de suas vidas no ostracismo após serem forçados a deixar o cargo.



Foi assim que Gorbachev construiu sua vida pós-poder por cerca de três décadas:



Gorbachev apareceu em campanhas publicitárias de marcas ocidentais para arrecadar dinheiro para sua fundação.



A mais notória dessas aparições foi um anúncio da Pizza Hut que o mostrava andando pela Praça Vermelha antes de entrar em uma franquia da rede americana.



Ao final do comercial, os clientes da pizzaria, que aparecem debatendo o legado das reformas de Gorbachev, acabam agradecendo por trazer a Pizza Hut para a Rússia.



Uma campanha de 2007 para a marca de luxo Louis Vuitton o mostrou olhando para o Muro de Berlim de um carro, com uma bolsa da marca ao seu lado e o slogan: "Uma viagem nos coloca cara a cara com nós mesmos".



- Volta fracassada -



Gorbachev propôs uma plataforma centrista nas eleições presidenciais de 1996, mas recebeu menos de 1% dos votos.



Seu velho rival Boris Yeltsin ganhou as eleições após garantir o apoio dos oligarcas que controlavam a mídia, apesar de aparecer com intenções de voto de um dígito nas pesquisas.



Gorbachev ajudou a formar um partido social-democrata de curta duração na virada do milênio, mas nunca mais se candidatou à presidência.



- Cenário internacional -



O ex-presidente seguiu o exemplo de muitos chefes de Estado ocidentais, realizando turnês lucrativas no exterior, criando uma fundação com seu nome e escrevendo suas memórias.



Em 1992, Gorbachev também fundou a ONG ambientalista internacional Green Cross. Muito depois de deixar o poder, ele continuou a se reunir com líderes mundiais para promover causas ecológicas.



Em 2011, o ex-líder soviético comemorou seu aniversário de 80 anos com uma gala beneficente no Albert Hall de Londres, apresentada por Sharon Stone e Kevin Spacey, e com direitos a homenagens de Bono e Bill Clinton.



- A imprensa -



O homem que iniciou o processo de "glasnost" (abertura) foi um dois primeiros investidores no jornal de oposição Novaya Gazeta, na década de 1990.



A publicação tem sido uma plataforma para vozes dissidentes durante o governo do presidente Vladimir Putin e vários de seus integrantes, incluindo a jornalista investigativa Anna Politkovskaya, foram assassinados por suas reportagens.



Gorbachev continuou dando entrevistas e comentando assuntos globais até o fim de sua vida.



A Novaya Gazeta, cujo editor-chefe Dmitry Muratov ganhou o Prêmio Nobel da Paz no ano passado, suspendeu suas atividades no final de março até que a intervenção militar de Moscou na Ucrânia acabe.



O regulador de comunicações da Rússia exigiu em julho que o site e a edição impressa do Novaya Gazeta tivessem a licença suspensa.



- Família -



A grande tragédia de Gorbachev após sua saída do poder foi a perda de sua esposa Raísa, que morreu de leucemia em 1999, aos 67 anos.



Gorbachev passou seus últimos anos em uma modesta casa de campo a oeste de Moscou, onde ele e Raísa moravam quando se mudaram para a capital anos antes.



Morou lá com uma governanta e uma pequena equipe de segurança, segundo perfis da imprensa e documentários, e viajava regularmente a Moscou para participar de eventos e visitar sua fundação.



