As grandes datas da passagem de Gorbachev pelo poder

Desde a sua chegada ao posto de secretário-geral do Partido Comunista, em 1985, até a sua renúncia, em 1991, seguem abaixo as datas mais importantes da passagem de Mikhail Gorbachev pelo poder:



- 1985 -



- 11 de março: Mikhail Gorbachev, 54, é eleito líder do Partido Comunista da União Soviética (PCUS).



- 15 de outubro: apresenta um plano de reconstrução econômica, a "perestroika".



- 1986 -



- 26 de abril: explosão na usina nuclear de Chernobyl, Ucrânia. O poder esconde a tragédia por dias, contribuindo para a contaminação de centenas de milhares de pessoas.



- 23 de dezembro: retorno a Moscou do dissidente e ganhador do Prêmio Nobel da Paz Andrei Sakharov, após sete anos de exílio em Gorki (Nizhny Novgorod).



- 1987 -



- 8 de dezembro: assina em Washington o tratado de eliminação de mísseis de médio alcance, durante sua terceira reunião de cúpula com Ronald Reagan.



- 1988 -



- 7 de dezembro: Anuncia na sede da ONU, em Nova York, que a URSS reduziria unilateralmente suas tropas no leste europeu e na parte europeia da URSS em 500.000 homens.



- 1989 -



- 15 de fevereiro: termina a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão, após 10 anos de guerra.



- 16 de maio: reunião de cúpula em Pequim entre Gorbachev e o número um chinês, Deng Xiaoping, que sela a normalização, após 30 anos de divergências.



- de junho: Gorbachev tem recepção triunfal em Bonn, na República Federal da Alemanha, e declara que o Muro "cairá quando desaparecerem as condições que motivaram a sua concepção".



- 7 de outubro: declara em Berlim Oriental, perante o líder Erich Honecker, da RFA, que "quem chega tarde é punido pela vida". Em 9 de novembro, o Muro de Berlim cai.



- 1º de dezembro: tem encontro histórico com o Papa João Paulo II.



- 1990 -



- 11 de março: A Lituânia declara sua independência da URSS. Em 13 de janeiro de 1991, tanques soviéticos entram em Vilnius (14 mortos e 700 feridos).



- 15 de março: Gorbachev é eleito presidente da URSS, para um mandato de cinco anos.



- 16 de julho: Gorbachev e o chanceler da Alemanha Ocidental, Helmut Kohl, concordam a respeito de uma Alemanha unificada, soberana e livre de pertencer à Otan.



- 15 de outubro: Gorbachev recebe o Prêmio Nobel da Paz.



- 1991 -



- 12 de junho: Boris Yeltsin é eleito presidente da Federação Russa por sufrágio universal.



- 31 de julho: Assinado em Moscou o tratado Start, primeiro acordo sobre a redução dos arsenais nucleares estratégicos americanos e soviéticos.



- 19 a 21 de agosto: tentativa de golpe de Estado em Moscou lançada por comunistas conservadores contra Gorbachev, que estava na Crimeia. Esse movimento motiva a suspensão do Partido Comunista e precipita a queda da União Soviética.



- 8 de dezembro: os presidentes da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia constatam em Minsk que a União Soviética "já não existe".



- 25 de dezembro: Mikhail Gorbachev anuncia o encerramento de suas funções como presidente da URSS.