Biden embarca em campanha eleitoral e arremete contra republicanos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, embarcou de vez na campanha para as eleições de meio de mandato, que serão disputadas em novembro, ao lançar seus dardos nesta terça-feira contra os republicanos, durante uma viagem à Pensilvânia dedicada à questão da segurança.



Biden disse que está "determinado a banir os fuzis de assalto" e criticou a relutância dos republicanos a regular o acesso a armas de fogo "porque temem a NRA", lobby poderoso das armas. "Pelo amor de Deus, que boa razão existe para se ter armas de guerra fora de uma zona de guerra?", lançou o presidente, durante um discurso na cidade de Wilkes-Barre.



O democrata, 79, também criticou os republicanos por não votarem a favor de um investimento público maior no policiamento comunitário.



- Sangue nas ruas -



Biden questionou os republicanos mais radicais, leais a Donald Trump, por seu apoio aos protagonistas da invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, e por criticarem a polícia federal, que investiga o ex-presidente.



"Deixe-me dizer isto aos republicanos do 'Make America Great Again' no Congresso: não venham me dizer que apoiam a aplicação da lei, se não condenam o ocorrido em 6 de janeiro", contestou o presidente. "De que lado você está? Você não pode apoiar a polícia e a rebelião", expressou, diante de uma plateia de apoiadores fervorosa.



"Você liga a TV e vê um senador e membros da Câmara dos Representantes dizendo: 'Se acontecer isso ou aquilo, haverá sangue nas ruas'. Onde, diabos, estamos?", questionou Biden.



A frase pode ter sido uma referência às palavras do senador republicano Lindsey Graham, o qual alertou que "haveria tumultos nas ruas" caso Trump fosse processado pelos documentos confidenciais que o FBI apreendeu em sua residência na Flórida.



A polícia federal informou que recebeu ameaças após a operação em Mar-a-Lago, no começo do mês, e Biden considerou "repugnantes" os ataques ao FBI. "Não há lugar neste país para colocar em risco as forças de ordem. Eu me oponho ao desfinanciamento da polícia e também do FBI", assinalou o presidente durante seu discurso na Pensilvânia.



- Novas viagens -



Biden planeja outras duas viagens nos próximos dias à Pensilvânia, onde o controle do Senado poderia ser decidido nas eleições de meio de mandato. As eleições na Pensilvânia para o Senado colocam o democrata John Fetterman, ex-prefeito de uma cidade atormentada pela desindustrialização, contra o republicano Mehmet Oz, um médico que virou astro da TV e é apoiado pelo ex-presidente Donald Trump.



Biden elogiou seu candidato, a quem chamou de "um grande cara, uma voz poderosa para os trabalhadores. Vai ser um grande senador", afirmou.