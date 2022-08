A Nasa fará uma segunda tentativa de lançar seu novo e potente foguete para a Lua no sábado, depois de cancelar um voo de testes no começo da semana, disse um funcionário da agência espacial americana.



O lançamento estava previsto para a manhã de segunda-feira, mas foi cancelado porque um teste para conseguir que um dos quatro motores RS-25 do foguete alcançasse a temperatura adequada para a decolagem não teve êxito.