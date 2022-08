Russa Gazprom suspenderá entregas de gás ao grupo francês Engie

O grupo estatal russo Gazprom anunciou nesta terça-feira (30) a suspensão, a partir de quinta, do fornecimento de gás à empresa francesa Engie, por não ter pago as entregas de julho.



"A Gazprom Export notificou a Engie da suspensão total de suas entregas de gás a partir de 1º de setembro de 2022, até a recepção do pagamento integral das quantias devidas pelas entregas", informou a companhia russa em um comunicado no Telegram.



A Gazprom destaca que um decreto assinado em março pelo presidente russo, Vladimir Putin, "proíbe seguir entregando gás natural a um comprador estrangeiro que não tiver pago [as quantias devidas] em sua integralidade nos prazos fixados por contrato".



E acrescenta que a Engie não abonou os montantes correspondentes às entregas de julho.



O grupo francês, contatado pela AFP, se negou a comentar a decisão da Gazprom.



As entregas da Gazprom à Engie tinham diminuído consideravelmente desde o início da intervenção russa na Ucrânia, no fim de fevereiro.



Em reação às sanções ocidentais por esta ofensiva, a Rússia reduziu em várias ocasiões o abastecimento de gás à Europa, fortemente dependente destas importações.



Engie



GAZPROM