Morre o empresário japonês Inamori, fundador da Kyocera e salvador da Japan Airlines

O empresário japonês Kazuo Inamori, respeitado por fundar o grupo Kyocera e salvar a Japan Airlines no início de 2010, morreu na semana passada aos 90 anos.



O grupo Kyocera anunciou em um comunicado sua morte em 24 de agosto em sua casa em Kioto, no oeste do Japão.



Nascido em 1932 no departamento de Kagoshima (sudoeste), Inamori fundou aos 27 anos a Kyoto Ceramic, depois renomeada Kyocera, empresa especializada em compostos cerâmicos e eletrônicos e equipamentos de escritório.



Artesão do desenvolvimento de cerâmicas finas para cutelaria e eletrônica, na década de 1970 foi também pioneiro em tecnologias fotovoltaicas.



Esse empresário humanista, ordenado monge budista em 1997, foi escolhido pelo governo japonês em 2010 para assumir as rédeas da Japan Airlines depois de falir. Em apenas dois anos, a levou de volta à bolsa.



Inamori também ficou conhecido pelo valor que dava aos trabalhadores dentro da empresa, uma filosofia incorporada em livros.



JAPAN AIRLINES



KYOCERA



PANASONIC CORP.



KDDI CORPORATION



SHARP