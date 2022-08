Lituânia conclui construção de cerca na fronteira com Belarus

A Lituânia anunciou nesta segunda-feira (29) que terminou de construir uma cerca na fronteira com Belarus para impedir a imigração irregular.



A cerca, com quatro metros de altura e finalizada com arame farpado, cobre cerca de 550 km dos 700 km de fronteira que a Lituânia e Belarus compartilham.



"Em todas as seções, as obras estão 100% concluídas", disse a repórteres a chefe do governo lituano, Ingrida Simonyte.



No restante da fronteira, onde há lagos, rios e áreas pantanosas, é "tecnicamente impossível" construir uma cerca, acrescentou.



Na Lituânia, a imigração irregular aumentou este ano, com cerca de 4.200 imigrantes, principalmente do Oriente Médio e da África, cruzando a fronteira de Belarus.



Os países ocidentais acusaram o governo bielorrusso de tramar esse fluxo migratório com a Rússia, sua aliada, no âmbito de um ataque "híbrido", algo que Minsk negou.



A Lituânia colocou em prática uma política anti-imigrantes e foi acusada de realizar deportações ilegais.