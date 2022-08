Musk exige que ex-chefe de segurança do Twitter testemunhe e entregue documentos

O magnata Elon Musk exigiu que o ex-chefe de segurança do Twitter, que acusou a plataforma de mentir, forneça documentos e testemunhe como parte do processo judicial contra a rede social.



Os advogados do proprietário da SpaceX e da Tesla enviaram uma intimação a Peiter Zaitko no sábado, solicitando todos os documentos e comunicações -de 1º de janeiro até a data do pedido- em sua posse relacionados ao "impacto e efeitos de contas falsas e spams nos negócios do Twitter", segundo o relatório ao qual a AFP teve acesso.



Em uma denúncia enviada no mês passado a duas agências reguladoras dos Estados Unidos e ao Departamento de Justiça, Zaitko culpou o Twitter pela falta de segurança cibernética.



Também acusou os diretores da empresa de exagerar deliberadamente o alcance do combate da rede social contra as contas falsas e o spam.



Esta última afirmação pode reforçar a estratégia de defesa de Musk, que afirmou ter desistido de comprar o Twitter porque a empresa mentiu sobre a quantidade de usuários falsos que possui.



Musk quer que Zaitko forneça documentos e comunicações relacionados à medição de usuários ativos diários monetizáveis, um indicador-chave do desempenho da empresa.



O bilionário também quer que Zaitko seja chamado para testemunhar em 9 de setembro em uma instalação perto de sua casa em Nova Jersey.



O advogado de Zaitko não respondeu aos pedidos de comentário apresentados pela AFP.



A disputa do Twitter com Musk será decidida em um julgamento que começará em 17 de outubro em um tribunal especializado de Delaware e deve durar cinco dias.



Musk tem como objetivo abandonar o plano de comprar o Twitter por US$ 44 bilhões e evitar o pagamento das taxas de rescisão acordadas.



