Venezuela e Colômbia retomaram formalmente suas relações, com a chegada a Caracas neste domingo do embaixador colombiano Armando Benedetti, após três anos de ruptura diplomática.



"As relações com a Venezuela nunca deveriam ter sido rompidas. Somos irmãos e uma linha imaginária não pode nos separar, muitíssimo menos uma política pública de Estado, como aconteceu com o presidente Iván Duque. Iremos restabelecer as relações com a Venezuela", afirmou o ex-senador Benedetti no Twitter.