Afeganistão acusa o Paquistão de facilitar passagem de drones americanos

O ministro da Defesa talibã acusou o Paquistão neste domingo(29)de permitir que drones dos Estados Unidos usem o espaço aéreo paquistanês para entrar no céu afegão.



A acusação veio quase um mês depois que o presidente Joe Biden anunciou que um drone dos EUA matou o chefe da Al-Qaeda, Ayman al Zawahiri, em Cabul.



De acordo com o ministro afegão Mohamed Yaqub, drones americanos ainda são vistos sobrevoando Cabul, após passarem pelo Paquistão.



"As informações que temos indicam que [drones americanos] entram no Afeganistão vindos do Paquistão e usam o espaço aéreo paquistanês", disse Yaqub em entrevista coletiva em Cabul.



"Pedimos ao Paquistão que não use seu espaço aéreo contra nós", acrescentou. A AFP tentou entrar em contato com os militares paquistaneses, sem sucesso.



Após a morte de Zawahiri, o governo paquistanês negou permitir que os americanos usassem o espaço aéreo do Paquistão.



A circulação de drones dos EUA no céu afegão é "uma clara invasão do Afeganistão e seu espaço aéreo pelos americanos", disse Mohmaed Yaqub.



O Talibã sempre indicou que não tinha informações sobre a presença de Zawahiri em Cabul e que realizava uma investigação.



A morte do chefe da Al-Qaeda "foi reivindicada pelos americanos e está sendo investigada, não temos mais detalhes sobre isso", reiterou Yaqub no domingo.



A morte de Zawahiri foi o primeiro ataque conhecido dos EUA no Afeganistão desde que Washington retirou suas tropas do país em 31 de agosto de 2021, alguns dias após o Talibã retornar ao poder.