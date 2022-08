Morre Roland Mesnier, confeiteiro da Casa Branca por 25 anos

Roland Mesnier, o confeiteiro nascido na França que encantou cinco presidentes dos EUA com suas sobremesas, morreu aos 78 anos nos Estados Unidos, informou uma associação dedicada à história da Casa Branca.



O confeiteiro, que chegou à mansão presidencial em 1979 sob o comando de Jimmy Carter e trabalhou lá até sua aposentadoria em 2004 durante o governo George W. Bush, morreu na sexta-feira "depois de uma breve doença", disse a Associação Histórica da Casa Branca em seu site.



"Tenho ótimas lembranças do chef Mesnier", tuitou a ex-primeira-dama americana Hillary Clinton no sábado ao lado de uma foto com o chef. "Ele adorava fazer as pessoas sorrirem com suas belas criações, como suas famosas casinhas de gengibre no Natal. Sentiremos sua falta!", disse.



O Instituto e Fundação Presidencial Ronald Reagan também expressou condolências pelo falecimento de Mesnier. "Sua paixão, compromisso e amor por seu trabalho serão sempre lembrados", disse a Fundação.



Mesnier, nascido em Bonnay, uma pequena cidade no leste da França, morreu no estado americano da Virgínia, vizinho da capital federal, após complicações do câncer, segundo o The Washington Post, que citou seu filho George.



Nascido em uma família modesta de nove filhos, ele trabalhou em grandes hotéis na Alemanha, Reino Unido e Bermudas antes de a primeira-dama Rosalynn Carter o contratar em 1979.