Para a Lua e além: o programa Artemis da Nasa

Artemis é o nome do programa espacial dos Estados Unidos para retornar à Lua, uma das prioridades da Nasa para os próximos anos. A primeira missão deve decolar na segunda-feira (29).



O nome Artemis foi escolhido para ecoar Apolo, o programa da Nasa que entre 1969 1972 transportou os 12 homens que caminharam sobre a Lua. Ártemis, na mitologia grega é a irmã gêmea de Apolo e uma deusa associada à Lua.



A seguir, um resumo do programa Artemis, que tem como objetivo final levar o ser humano ao planeta Marte.



- Artemis 1: voo de teste -



Artemis 1 é um voo de teste do foguete Space Launch System (SLS), de 98 metros, e da cápsula Orion, que fica na parte superior, para garantir que têm condições de transportar astronautas de maneira segura no futuro.



O SLS decolará do Centro Espacial Kennedy na Flórida às 8H33 (9H33 de Brasília) na segunda-feira. Manequins equipados com sensores ocuparão os lugares dos futuros membros da tripulação, registrando os níveis de vibração, aceleração e radiação.



Orion orbitará a Lua antes de cair no Oceano Pacífico.



- Artemis 2: primeira tripulação -



Programado para 2024, Artemis 2 será um voo tripulado que orbitará a Lua, mas sem pousar, similar ao que fez a Apolo 8. A formação da tripulação de quatro astronautas será anunciada até o fim do ano. Um canadense deve estar no grupo.



- Artemis 3: alunissagem -



A terceira missão Artemis será a primeira a colocar astronautas na Lua desde a Apolo 17 em dezembro de 1972. A nave tripulada alunará no polo sul da Lua, onde foi detectada água em forma de gelo. As alunissagens anteriores aconteceram perto do equador.



Artemis 3 está programada para 2025, mas é possível que o voo não aconteça antes de 2026, segundo uma auditoria independente do programa.



A partir de Artemis 3, a Nasa planeja enviar missões tripuladas uma vez por ano.



- SpaceX: módulo de alunissagem -



A Nasa escolheu a empresa SpaceX de Elon Musk para construir o módulo de alunissagem para Artemis 3.



A nave da SpaceX, ainda em desenvolvimento, servirá como um ônibus espacial para os tripulantes da cápsula até a superfície lunar e no retorno.



- Estação espacial Gateway -



O programa Artemis inclui a construção de uma estação espacial chamada Gateway que orbitará a Lua.



O lançamento dos dois primeiros elementos - o módulo de alojamento e o sistema de propulsão - está planejado para o final de 2024, no prazo mais curto, por um foguete SpaceX Falcon Heavy.



As tripulações da Orion seriam responsáveis pela montagem da Gateway. Os astronautas passariam entre 30 e 60 dias na estação e, eventualmente, teriam acesso a um módulo de alunissagem para seguir até a Lua e retornar.



Gateway também serviria como ponto de parada para qualquer futura viagem a Marte.



- Destino: Marte -



O objetivo final do programa Artemis é o que a Nasa chama de "próximo grande salto: a exploração humana de Marte".



A Nasa utilizará o conhecimento adquirido com o programa Artemis sobre trajes espaciais, veículos, propulsão, reabastecimento e outras áreas para preparar uma viagem a Marte.



O objetivo é aprender a manter uma presença humana no espaço profundo por um longo período.



O plano inclui a criação de um "acampamento base" na Lua, que possibilitaria a presença dos astronautas por até dois meses.



Enquanto uma viagem para a Lua leva apenas alguns dias, uma viagem a Marte demoraria no mínimo vários meses.