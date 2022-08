Manifestações em apoio a Cristina Kirchner reúnem milhares de pessoas na Argentina

Milhares de pessoas se manifestaram neste sábado em praças e avenidas públicas da Argentina em apoio à vice-presidente Cristina Kirchner, que enfrenta um julgamento por corrupção e um pedido da promotoria de 12 anos de prisão e inabilitação política.



A convocação para o protesto foi feita em redes sociais. Cristina Kirchner, 69, foi acusada com outras 12 pessoas pelos crimes de associação ilícita e administração fraudulenta agravada em um caso de corrupção na licitação de obras públicas quando ela era presidente (2007-2015).



A prefeitura de Buenos Aires, controlada pelo opositor de direita Horacio Larreta, ordenou a instalação de uma cerca para impedir que os manifestantes chegassem à esquina da residência de Cristina, epicentro de vigílias e manifestações na semana passada.



"As cercas instaladas pelo senhor Larreta representam mais do que impedir a livre circulação. São mais do que sitiar a vice-presidente da nação", publicou Cristina em suas redes sociais. "Querem proibir as manifestações de amor e apoio absolutamente pacíficas e alegres que acontecem diante da já inocultável perseguição do partido judicial", afirmou.



O presidente Alberto Fernández expressou no Twitter que "a operação, longe de contribuir para a tranquilidade, gerou um clima de insegurança e intimidação", e considerou "imperioso que o assédio à vice-presidente @CFKArgentina cesse e garantir o direito à livre expressão e manifestação dos cidadãos".



Funcionários, deputados e líderes políticos, sindicais e sociais somaram-se à convocação na Recoleta. Em outras partes do país, incluindo Tucumán (noroeste), Córdoba (centro) e Rosário (centro-leste), milhares de pessoas também se reuniram e se manifestaram pacificamente.



As vigílias em frente ao prédio em que Cristina reside tem sido diárias desde que, na última segunda-feira, a promotoria pediu ao tribunal 12 anos de prisão para a ex-presidente e sua inabilitação política perpétua.