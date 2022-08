Tunísia convoca embaixador no Marrocos para consultas

A Tunísia convocou neste sábado para consultas seu embaixador no Marrocos, em resposta ao mesmo gesto anunciado por autoridades marroquinas após a recepção na capital tunisiana do chefe da Frente Polisário, movimento separatista do Saara Ocidental.



Brahim Ghali, líder da Polisário, foi recebido ontem pelo presidente tunisiano, Kais Saied. Rabat reagiu imediatamente, anunciando uma chamada para consultas de seu embaixador na Tunísia, e cancelou sua participação na reunião de cúpula entre Japão e África, que acontece neste fim de semana em território tunisiano.



Ghali é o presidente da autoproclamada República Árabe Saaraui Democrática (RASD), que reivindica a independência do Saara Ocidental, 80% controlado pelo Marrocos.



A questão do Saara Ocidental, ex-colônia espanhola considerada pela ONU um "território não autônomo", confronta o Marrocos há décadas com a Polisário, apoiada pela Argélia. A Tunísia afirmou hoje que manteve "neutralidade total na questão do Saaara Ocidental no que diz respeito à legitimidade internacional", e que a visita de Ghali foi fruto de um "convite direto" feito pelo presidente da Comissão Africana, e não de uma decisão unilateral, como afirmou o Marrocos.



Em um novo comunicado, Rabat afirmou que a resposta da Tunísia estava repleta de "aproximações e falsidades", que aprofundavam "as ambiguidades que envolvem a posição tunisiana" sobre o Saara Ocidental.



Segundo fontes diplomáticas, o presidente de Guiné-Bissau e atual presidente da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (Cedeao), Umaro Sissoco Embalo, abandonou a reunião de cúpula, em protesto contra a participação da Frente Polisário.



O presidente senegalês, Macky Sall, que ocupa também a presidência da União Africana, lamentou no discurso de abertura da reunião a ausência do Marrocos "por falta de consenso em uma questão de representação".