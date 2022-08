Castillo muda comando da polícia peruana após criticar apreensões na sede de governo

O presidente Pedro Castillo substituiu o comando da Polícia Nacional do Peru (PNP) neste sábado(27), duas semanas depois que agentes anticorrupção e promotores entraram, com autorização de um tribunal, na sede do governo em busca de sua cunhada.



As mudanças incluem o Comando-Geral, o chefe do Estado-Maior e a Inspeção-Geral da PNP. Castillo qualificou a operação no Palácio do Governo na terça-feira, 9, como "ilegal", quando a polícia e os promotores procuraram por várias horas Yenifer Paredes, acusada de fazer parte de uma rede de corrupção supostamente liderada pelo próprio Castillo e sua esposa, Lilia Paredes, segundo o Ministério Público.



As ações da equipe liderada pelo coronel Harvey Colchado levaram a defesa de Castillo a denunciá-lo à Inspetoria Geral da PNP, segundo a imprensa local.



Abel Gamarra, vice-ministro da Ordem Interna, assegurou que os afastamentos anunciados neste sábado são "uma mudança natural porque houve uma mudança de ministro" do Interior.



"O que a regra diz" sobre os requisitos para nomeações não foi violado, disse Gamarra à rádio RPP.



Castillo é alvo de seis investigações no MP.