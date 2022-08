Instituições de Montenegro sofrem ciberataque(primeiro-ministro)

Instituições governamentais em Montenegro foram alvo de um grande ataque cibernético, anunciou o primeiro-ministro Dritan Abazovic. O pequeno país balcânico, membro da Otan, pediu ajuda a seus aliados para conter os danos.



Este é o segundo ataque cibernético após uma primeira onda que já atingiu as instituições do país após a moção de censura que encerrou seu governo em 19 de agosto.



O primeiro-ministro, que ainda administra os assuntos do dia a dia, não disse nada sobre a origem desse ataque, mas seu ministro da Defesa apontou para a Rússia.



A Rússia adicionou Montenegro à sua lista de "países inimigos" em março, depois de apoiar as sanções da União Europeia contra Moscou por sua invasão da Ucrânia em fevereiro.



"Não conseguimos confirmar (...) se um indivíduo, um grupo ou um Estado estaria por trás" desse ataque, disse Abazovic em entrevista coletiva.



O Parlamento aprovou uma moção de desconfiança em 19 de agosto, abrindo caminho para a queda do atual governo.



O país de 620.000 pessoas se separou da Sérvia em 2006, mas um terço de seu povo se identifica como sérvio e alguns rejeitam que Montenegro seja uma entidade separada.