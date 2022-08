Wall Street tem forte queda após discurso de Powell

Wall Street caiu acentuadamente nesta sexta-feira, após a promessa do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, de continuar elevando as taxas de juros e mantê-las altas para combater a inflação.



O Dow Jones perdeu 3,03%, ou mais de 1.000 pontos, em seu pior dia desde maio, fechando em 32.283,40 unidades. O Nasdaq foi o que teve a maior queda, de 3,94%, para 12.141,71 pontos. Já o S&P; 500 recuou 3,37%, para 4.057,66 pontos.



Após este dia calamitoso, o S&P; 500 atingiu seu nível de fechamento mais baixo em um mês. "Os mercados não reagem assim porque o discurso do presidente Powell foi brutal, e sim porque a última possibilidade de reposicionamento" e flexibilização a curto prazo da política monetária do Fed "foi descartada" por ele, avaliou Keith Buchanan, da Globalt Investments.



Cliff Hodge, da Cornerstone Wealth, indicou que o mercado não necessariamente irá retornar às mínimas de 2022, atingidas em meados de junho. Mas os mercados estarão "agitados" e irão se mover "em margens estreitas" nos próximos meses, por isso ele recomenda uma "postura defensiva" em matéria de ações.