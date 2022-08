Primeiro voo tripulado da cápsula espacial da Boeing está previsto para 2023

O primeiro voo tripulado da cápsula espacial da Boeing, a Starliner, está marcado para fevereiro de 2023, anunciaram nesta quinta-feira (25) a empresa e a Nasa, que busca estabelecer um segundo fornecedor de transporte até a Estação Espacial Internacional (ISS) para seus astronautas.



Desde 2020, os astronautas viajam à ISS a bordo das cápsulas SpaceX, mas a Nasa quer diversificar suas opções.



Após alguns tropeços no programa da Boeing, em especial por um voo fracassado em 2019, a empresa finalmente conseguiu em maio alcançar a estação, sem tripulação.



Agora, a empresa aeronáutica pretende realizar um segundo voo, desta vez tripulado, a fim de que a cápsula obtenha a homologação da Nasa e possa começar com missões regulares todo ano.



"Planejamos uma data de decolagem para fevereiro de 2023", disse nesta quinta-feira o responsável pelo programa comercial tripulado da Nasa, Steve Stich.



O voo de teste, chamado CFT (sigla de "voo de teste tripulado" em inglês), levará dois astronautas da agência, Barry Wilmore e Sunita Williams.



A tripulação deve permanecer cerca de oito dias na ISS, onde participarão de atividades de pesquisa no laboratório, explicou Joel Montalbano, diretor do programa da estação.



A Boeing esperava poder realizar o voo ainda em 2022, mas alguns problemas durante o teste revelaram a necessidade de alguns ajustes.



