Espanha promove ampliação de relações com a América Latina

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, declarou nesta quinta-feira (25) que a Espanha pretende fortalecer os vínculos com a América Latina, região que é prioritária para a política externa de Madri.



"A América Latina e o Caribe constituem um espaço da mais alta prioridade na ação da política externa espanhola", disse Sánchez em comunicado à imprensa junto com o presidente do Equador, Guillermo Lasso, com quem se reuniu em Quito.



Sánchez acrescentou que é "essencial" que a região desempenhe um "papel ativo no cenário europeu" diante da emergência climática e da insegurança alimentar no mundo.



O presidente do governo espanhol, que está em visita à América Latina, já passando pela Colômbia e com viagem prevista para Honduras após o Equador, enfatizou que Madri está focada em promover os laços com a região em nível bilateral, bem como com a União Europeia (UE).



Sánchez considerou que Quito é um parceiro estratégico de Madri ao compartilhar valores como a defesa dos direitos humanos e da democracia.



O Equador, que sediará a cúpula ibero-americana em 2024, e a Espanha concordaram em aumentar a cooperação em migração, polícia e combate ao narcotráfico e ao crime transnacional.



Lasso, que visitou a Espanha em novembro, destacou que também foram discutidas questões sociais, de segurança e defesa.



Antes de se reunirem, os dois presidentes participaram de um encontro empresarial em Quito.



Mais de uma centena de empresas espanholas operam no Equador.



"Ressaltamos a importância dos investimentos feitos pelas empresas espanholas, as condições favoráveis para seus projetos em setores como infraestrutura pública e energia renovável", disse Lasso.



Sánchez observou que Madri continuará apoiando Quito "nas diferentes áreas em que somos solicitados", como na possível isenção de vistos Schengen para os equatorianos para estadas curtas.



Em 2021, a Espanha foi o principal parceiro comercial do Equador na UE. As exportações equatorianas ficaram em US$ 732 milhões e as importações em US$ 644 milhões, segundo o Banco Central Nacional.